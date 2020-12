Milan, centravanti a gennaio? Al momento l’ipotesi sembra allontanarsi come riporta Gazzetta questa mattina in merito alle idee prossime

NON SERVE- Come riportato questa mattina da Gazzetta dello Sport, a Casa Milan non sembrano essere dell’idea che Rebic e Leao funzionino meglio da esterni e quindi a gennaio difficilmente il Milan tornerà sul mercato per prendere un nuovo centravanti, proprio perchè si dispone già di due centrali in grado di sostituire Ibra.