Milan-Celtic: Krunic regala un gol, bosniaco verso l’addio a gennaio

Milan-Celtic è stato forse il punto più basso della poco felice avventura di Rade Krunic in rossonero. Addio a gennaio vicino

Un Milan-Celtic dolceamaro per Rade Krunic. I suoi errori non sono costati la vittoria alla squadra, ma di certo non possono passare ancora inosservati. Il bosniaco regala di fatto agli scozzesi il vantaggio con un errore elementare in controllo palla al limite dell’area ed in generale sembra essere un elemento avulso nello sviluppo del gioco.

Sostituito a fine primo tempo da Tonali (sempre più in crescita), l’ex Empoli sembra essere al capolinea della sua esperienza a Milano. In estate sembrava ad un passo il suo trasferimento a Friburgo ma finì con un nulla di fatto. Ora per Maldini e Massara la sua cessione sembra essere in cima alla lista per il mercato di gennaio.