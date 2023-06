Milan, Cardinale torna in Italia: dal mercato allo stadio, tanti temi sul tavolo. Dubbia sulla sua presenza allo stadio per Milan Verona

Un anno fa, il 1 giugno 2022, RedBird acquistava il Milan e diventava il nuovo proprietario. Proprio in occasione di questo anniversario, Gerry Cardinale potrebbe arrivare a Milano. Forse nel fine settimana, con l’incertezza che sia allo stadio per vedere Milan Verona. Una partita non scontata: i rossoneri possono puntare al terzo posto, importante per il club.

In quel di Milano saranno due i temi caldi nell’incontro con Maldini e Massara: mercato e bilancio. Due aspetti che si intrecciano: ciò che si guadagna si spende. E si guadagna sia con la qualificazione in Champions, obiettivo raggiunto, sia con le cessioni, che a breve potrebbero cominciare.

Terzo tema è lo stadio. Le zone che interessano al Milan sono San Donato o Sesto San Giovanni. Deciderà la via più rapida. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.