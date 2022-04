Mercato Milan, la richiesta del Genoa per Cambiaso

La richiesta del Genoa per Cambiaso. Il giovane difensore è nel mirino del Milan

Cambiaso resta uno dei nomi in lista per il mercato del Milan in vista della sessione estiva.

Il Genoa, secondo quanto riferisce Il Mattino, avrebbe fissato il prezzo della cessione del difensore classe 2000 a 15 milioni di euro. Oltre il Milan, su Cambiaso avrebbero puntato gli occhi anche Napoli, Juve e Atalanta. E’ probabile, quindi, che in estate possa scatenarsi un’asta di mercato.