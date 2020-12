Milan, Calhanoglu a caccia del primo gol stagionale in Serie A

Calhanoglu fra i rumors di mercato e qualche problema fisico, non ha ancora trovare il primo gol in Serie A in questa stagione

Hakan Calhanoglu, dopo un ottimo avvio con 4 gol nei preliminari di Europa League e 1 nel girone della stessa competizione, non ha ancora trovato la via della rete in questa stagione in campionato.

Infatti, nonostante sia un titolare fisso, Calhanoglu in Serie A non ha ancora gonfiato la rete. La partita contro il Parma di domani sera potrebbe essere un’ottima occasione per sbloccarsi in campionato. I ducali infatti hanno subito 13 gol nelle 5 trasferte che hanno giocato fin qui. Una brutta statistica che potrebbe favorire Calhanoglu.