Milan, Calabria è la ‘scoperta’ più piacevole di questa stagione

Calabria, unico giocatore del Milan che per ora ha disputato tutte le partite in questa Serie A, è uno dei rossoneri che meglio sta rendendo

C’è un giocatore che su tutti si sta mettendo ben in luce in questa stagione nel Milan: Davide Calabria. Il terzino classe 1996, dopo esser stato a lungo in procinto di lasciare il club rossonero, da settembre ad ora è quasi sempre fra i migliori in campo. Nella giornata di ieri, Calabria ha trovato un gol importante, e bello, con un bel destro che si è insaccato alla destra di Mattia Perin, portiere del Genoa.

Ora Calabria corre veloce verso il rinnovo di contratto, che merita ampiamente. Un giovane cresciuto nel vivaio del Milan, una risorsa da sfruttare fino in fondo per riportare in alto il Diavolo. Bene così Calabria!