Milan Cagliari, parla Semplici: «Incontreremo difficoltà ma siamo pronti»

Conferenza stampa Semplici: le dichiarazioni verso il Milan. Il tecnico del Cagliari presenta il match di San Siro

L’allenatore del Cagliari Leonardo Semplici ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan.

CONDIZIONE – «La condizione è buona, abbiamo lavorato tanto in questo mese e siamo a buon punto. Questa settimana abbiamo lavorato sulla fase di non possesso per non ricomettere gli errori di lunedi. Il Milan lotterà per i primi posti, incontreremo delle difficoltà ma siamo pronti. Abbiamo lavorato sul nostro avversario»

SAN SIRO – «Siamo cambiati abbastanza, troviamo una squadra rinforzata e di valore che è partita con l’obbiettivo di primeggiare. Hanno fatto un mercato importante e confermato lo staff per dare forza e valore, affrontiamo una squadra forte ma metteremo in campo le nostre qualità»

