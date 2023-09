Milan, a Cagliari «brutti e cattivi»: ecco l’imperativo di Pioli. I rossoneri vogliono la vittoria e sono pronti a sacrificare questo

Il Milan che sfida il Cagliari sarà un Milan «brutto, cattivo e possibilmente vincente», come scrive oggi Tuttosport. I rossoneri devono ancora assorbire la batosta del derby e vogliono rimanere in scia all’Inter in campionato. Soprattutto ora che il calendario non è dalla loro parte: Lazio, Borussia Dortmund e Genoa al Marassi.

Per questo, l’imperativo di Pioli è uno solo: non prendere gol e vincere, anche 1-0. Mettere da parte l’armonia di gioco vista nelle prime uscite e tornare il Milan solido visto dopo la crisi si gennaio: vittorie non di misura, ma con pochi gol subiti. Ad aiutare questo concetto c’è l’idea di Pioli di non cambiare. Dopo il 3-4-3 di Verona, si torna al 4-3-3 classico, con qualche variazione negli uomini. L’obiettivo è vincere: questo è il messaggio di Pioli.