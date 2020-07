Milan-Cagliari streaming e diretta tv: dove vederla tra Sky e Dazn

Milan Cagliari streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il match dell’ultima giornata di Serie A tra Sky e DAZN

Milan Cagliari streaming: domani sera a San Siro, ore 20.45, Milan e Cagliari chiuderanno la propria stagione avendo raggiunto l’obiettivo minimo stabilito: per i rossoneri la qualificazione all’Europa League (passando dai preliminari) mentre per il Cagliari la salvezza. Pur senza più obiettivi ancora in gioco, Stefano Pioli ha chiesto ai propri giocatori gara vera al fine di concludere al meglio l’annata.

Milan-Cagliari in streaming e diretta tv: Sky o DAZN?

Il match tra Milan e Cagliari rientra tra i sette di giornata che verranno trasmessi da Sky. Le restanti tre partite del turno andranno in onda su DAZN: . La gara del Meazza sarà trasmessa alle 20:45 in diretta tv su Sky Sport ed in pay-per-view su Now TV. La partita sarà visibile anche in streaming tramite la piattaforma Sky Go, disponibile per pc, smartphone e tablet.

Milan-Cagliari, ultime e probabili formazioni

Pochi dubbi di formazione per la sfida di domani sera tra Milan e Cagliari per Stefano Pioli: in difesa Calabria resta titolare, complice l’infortunio di Conte, così come Gabbia e Kjaer spalleggiati dall’infaticabile Theo Hernandez sulla sinistra. Tutto confermato anche a centrocampo con Bennacer e Kessié in appoggio al tridente di fantasisti composto da uno tra Saelemaekers e Castillejo, Rafael Leao (titolare al posto di Rebic) e Calhanoglu. Unica punta Zlatan Ibrahimovic.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Walukievicz, Ceppitelli, Klavan; Faragò, Nandez, Ionita, Mattiello; Joao Pedro; Simeone, Gagliano.

Arbitro Milan-Cagliari: i precedenti con Serra

È Marco Serra l’arbitro designato per il match di domani sera tra Milan e Cagliari a San Siro: prima assoluta con il Milan per il signor Serra, che non ha mai arbitrato i rossoneri in gare ufficiali. Solo un precedente invece con il Cagliari.