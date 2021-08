Giroud non si fa attendere: sfatato il tabù del 9 a San Siro

Non si è fatto attendere Olivier Giroud, subito a segno nella sua prima partita assoluta a San Siro, tabù del 9 sfatato

È durato 24′ minuti il tabù della maglia numero 9. Giroud non si è fatto attendere nella sua prima parita in assoluto a San Siro e all’esordio in maglia Milan contro il Cagliari. Su assist di Brahim Diaz segna il gol del 3-1 rossonero.

L’ultimo 9 che avava segnato in maglia rossonera è stato Piatek, mentre l’unico 9 che aveva segnato a San Siro all’esordio era stato, almeno fino ad ora Luiz Adriano contro l’Empoli. Da oggi c’è anche Olivier Giroud. Un grande inzio per i tifosi che aspettavano da un anno e mezzo di vedere un numero 9 come marcatore sul tabellone di San Siro.