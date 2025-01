Milan Cagliari, la decisione di Conceicao spiazza tutti! Ritiro e rifinitura, novità da non credere

Milan Cagliari, clamorosa decisione di Sergio Conceicao in vista della sfida di sabato a San Siro contro la squadra di Nicola: i dettagli

Importante novità riferita da Sky in vista della sfida di sabato sera a San Siro tra Milan e Cagliari.

il Milan tornerà in ritiro a Milanello alla vigilia delle partite ufficiali: la squadra rossonera dormirà infatti nel Centro Sportivo milanista la notte prima della gara. E’ questa una delle novità decise da Sergio Conceiçao. Per quanto riguarda invece la sfida casalinga di sabato sera contro Cagliari, domani il Diavolo non svolgerà come di consueto la rifinitura a Milanello, ma si allenerà sul campo di San Siro.