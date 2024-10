Milan Brugge, scelta presa da Fonseca. Pronto il ritorno in campo della coppia: in Champions toccherà a loro!

Milan Brugge, la gara di Champions di sta sera vedrà il ritorno in campo della coppia Theo-Leao sulla fascia sinistra rossonera

Questa sera alle 18.45 appuntamento in Champions per Milan e Club Brugge. Paulo Fonseca ha annunciato in conferenza stampa che sia Theo Hernandez sia Rafael Leao torneranno in campo dal primo minuto a San Siro.

Il terzino francese è stato espulso a Firenze per proteste dopo la sconfitta con la Fiorentina e ha rimediato una squalifica di due giornate. Ha saltato la gara contro l’Udinese e non ci sarà a Bologna. Il portoghese, invece, è rimasto sabato 90 minuti in panchina per scelta tecnica.