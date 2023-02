Il Milan ragiona sull’ipotesi riscatto per Brahim Diaz. Il trequartista spagnolo vedrà scadere il prestito dal Real Madrid a giugno

Brahim Diaz e il Milan potrebbero continuare la loro strada insieme. Dopo un prestito che dura ormai da tre anni, a giugno sarà tempo di decisioni sul futuro del classe ’99. Il gol decisivo nel match contro il Tottenham lo avvicina alla conferma, la standing ovation di San Siro testimonia l’affetto dei tifosi per lui. Il club ne parlerà con il Real Madrid.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, sono previsti contatti nelle prossime settimane tra la dirigenza del Milan e i Blancos. Maldini e Massara cercheranno di abbassare la cifra iniziale di 22 milioni di euro, anche se ovviamente la decisione finale spetta al club spagnolo, proprietario del cartellino. Alle giuste condizioni la permanenza del trequartista ex City è un’operazione che i rossoneri vogliono effettuare. Molto dipenderà anche dalla variabile qualificazione in Champions per la prossima stagione, cosa che potrebbe delineare in positivo e negativo diverse strategie di mercato estivo.