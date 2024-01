Milan Bologna: Thiago Motta sorride, recuperato un titolare per il match

Sabato sera il Milan affronterà il Bologna in campionato. In vista del match sorride Thiago Motta, recuperato un titolare

Continua la preparazione del Bologna in vista del match di campionato contro il Milan. In tal senso arrivano buone notizie per Thiago Motta dall’allenamento, recuperato l’ex Saelemaekers:

IL REPORT – Il tecnico ha fatto svolgere alla sua squadra una seduta tattica conclusa con una partitella. Come riporta il sito ufficiale della società, Alexis Saelemaekers è rientrato in gruppo, si è allenato regolarmente con i compagni di squadra e sarà a disposizione per la sfida alla sua ex squadra. Dan Ndoye invece ha effettuato una seduta differenziata.