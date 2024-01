Milan Bologna, Pioli trema: ha confessato quella paura! Il tecnico teme questo

Milan-Bologna, Pioli trema dopo il pareggio: il tecnico ha confessato di avere quella paura per il futuro. Lo scenario

Come riportato dalla Gazzetta Sportiva, Stefano Pioli non recrimina solo per il pareggio ottenuto all’ultimo secondo contro il Bologna.

Il tecnico del Milan, in conferenza stampa, ha confessato di avere paura che la squadra accusi un importante contraccolpo psicologico, un pò come successo lo scorso anno dopo Milan-Roma. A Leao e compagni il compito di smentirlo.