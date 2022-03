Milan Bologna, doppio allenamento per gli emiliani: in 2 lavorano a parte

Dal sito ufficiale del Bologna, il report dell’allenamento odierno, in vista della partita contro il Milan

Dal sito ufficiale del Bologna, il report dell’allenamento odierno, in vista della partita contro il Milan.

IL COMUNICATO – La squadra oggi ha svolto un doppio allenamento a Casteldebole: al mattino i rossoblù si sono divisi fra campo e palestra, al pomeriggio si sono cimentati in una serie di uno contro uno e nel lavoro tecnico-tattico. Seduta differenziata per Roberto Soriano e Michael Kingsley, mentre Nicolas Dominguez si è allenato in parte con i compagni. Fra oggi e domani rientreranno a Bologna tutti i Nazionali reduci dagli impegni con le rispettive rappresentative.