Milan, Bakayoko fuori dai piani: due piste estere per lui

Tiemouè Bakayoko è tra i giocatori del Milan con le valigie in mano in questa finestra di mercato. Le ultime

Resta ancora incerto il futuro di Tiemouè Bakayoko. Il centrocampista del Milan non rientra nel progetto tecnico di Stefano Pioli ed è in cerca di una nuova destinazione per rilanciarsi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, le 15 presenze in gare ufficiali da almeno 45′ per il riscatto dal Chelsea sono ormai un miraggio.

L’Adana Demirspor e l’Olympiacos hanno mostrato interesse, ma il giocatore è titubante. Nel peggiore delle ipotesi farà ritorno a Londra il prossimo giugno.