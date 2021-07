Il Milan è in attesa: si aspetta il via libera del Real Madrid per il nuovo prestito di Brahim Diaz

Non solo Giroud e Ballo-Touré, il Milan sarebbe in attesa del via libera del Real Madrid per il ritorno di Brahim Diaz. Lo riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina.

L’intesa tra Diavolo e Blancos vi sarebbe da tempo: prestito oneroso di 3 milioni più 19 di riscatto e 27 milioni di euro di controriscatto.