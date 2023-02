Milan, è un attacco d’esperienza: Giroud e Ibra cercano gol e record. In una squadra rossonera, loro sono i leader d’esperienza, che vogliono dimostrare di non aver ancora finito

In un Milan fatto di giovani talenti, l’attacco viene guidato da due uomini di esperienza: Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic. Contro l’Atalanta saranno entrambi presenti: il francese verso la maglia da titolare, lo svedese per entrare a partita in corso.

Entrambi i centroavanti, che hanno vissuto e vivono una seconda giovinezza al Milan, sono a caccia di record. Giroud è già diventato il giocatore più anziano ad essere coinvolto in dieci gol nei cinque più importanti campionati europei, con una cifra che vuole essere superata. Per Zlatan Ibrahimovic c’è un altro record da infrangere: a 41 anni e 146 giorni vuole segnare il gol più vecchio della Serie A. Un record che detiene ad un altro rossonero, Billy Costacurta: San Siro è il luogo giusto per ritornare ad essere Zlatan. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.