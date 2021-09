Milan Atletico: si parla di rigori, ai rossoneri ne manca uno

Milan Atletico: l’episodio più eclatante è il rigore assegnato agli spagnoli. Eppure i rossoneri recriminano per (almeno) un episodio

Tante polemiche per Milan Atletico. L’episodio cardine contestato è ovviamente il calcio di rigore assegnato in pieno recupero alla squadra di Simeone per un tocco di braccio di Kalulu, che arriva dopo quello con la mano di Lemar.

In tutto questo però, il Milan può recriminare per un altro clamoroso episodio accaduto al 78′ del secondo tempo: Theo Hernandez scende sulla fascia, cerca lo scambio con Giroud che però non va a buon fine. Nell’allontanare il pallone, il difensore dell’Atletico rilancia sul braccio largo di un proprio compagno in piena area di rigore, ma il direttore di gara lascia proseguire senza nemmeno il beneficio del dubbio.

Anche nel primo tempo ci sarebbe un episodio molto dubbio in merito un tocco con il braccio di Gimenez. Ma senza dubbio, è più eclatante quello descritto sopra. Un metro di giudizio, quello del direttore di gara, totalmente sproporzionato. Il popolo rossonero si augura, quantomeno, che chi di dovere prenda provvedimenti nei confronti di Cakir.