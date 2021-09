Tomori furioso sui social: il messaggio dopo Milan Atletico – FOTO

lI Milan esce sconfitto non senza polemiche nella sfida Champions contro l’Atletico Madrid, Tomori si sfoga sui social

Una sconfitta che brucia. Il Milan esce sconfitto dalla gara di San Siro contro l‘Atletico Madrid, valida per la seconda giornata di Champions League. I rossoneri sono prima passati in vantaggio grazie a Leao, poi però un espulsione severa a Kessié condiziona il match e porta gli ospiti a prendere alla lunga il sopravvento. Nei minuti finali arriva prima il gol del pari di Griezmann e poi il vantaggio, su un rigore di Suarez, assegnato per fallo di mano di Kalulu. Decisione anche questa discutibile con Lemar che sembra tccare per primo il pallone con un braccio.

Tomori sui social ha esperesso tutta la sua frustazione sui social con una storia con sfondo nero accompagnata da due emoticon ad indicare tutta l’insoddisfazione del difensore nei confronti dell’arbitraggio.