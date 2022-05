Milan Atalanta, Irrati al VAR: i precedenti non fanno ben sperare

La designazione di Irrati al VAR per Milan-Atalanta fa drizzare le antenne ai tifosi rossoneri: i precedenti non lasciano ben sperare

Sarà Massimiliano Irrati l’addetto al VAR in Milan-Atalanta, gara in programma domenica alle 18 a San Siro. I precedenti fanno drizzare le antenne ai tanti tifosi rossoneri che stanno vivendo con grande trepidazione la volata scudetto.

Irrati infatti decise di non espellere Lautaro Martinez nel derby di andata di Coppa Italia dopo il duro pestone rifilato a Maignan e più recentemente non ha ravvisato un rigore solare per fallo su Leao di Ikoné in Milan-Fiorentina. Tutti sperano che domenica le cose vadano diversamente.