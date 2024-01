Milan Atalanta, non solo Toloi: Gasperini conta di recuperare un altro giocatore per la Coppa Italia in programma mercoledì

Non solo Rafael Toloi, perché Gian Piero Gasperini conta di recuperare un altro giocatore in vista di Milan Atalanta, in programma mercoledì 10 gennaio a San Siro e valida per i quarti di Coppa Italia.

Come riferito da Calcionews24, Adopo si è allenato parzialmente in gruppo oggi a Zingonia e con tutta probabilità tornerà a disposizione della Dea per il match di San Siro.