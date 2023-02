Verso Milan Atalanta, la squadra di Gasperini si ritrova: primo allenamento della settimana. Così come i rossoneri, anche la squadra bergamasca inizia oggi

Domenica è il giorno di Milan-Atalanta. Come per i rossoneri, anche per la squadra di Gasperini è tempo di ritrovarsi.

L’Atalanta torna ad allenarsi a Zingonia dopo la sconfitta contro il Lecce. Lo riporta tuttomercatoweb.com.