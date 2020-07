Milan-Atalanta: è Ibrahimovic contro Muriel, i numeri

Milan-Atalanta: non è solo Pioli contro Gasperini ma anche Zlatan Ibrahimovic contro Muriel, ecco le statistiche

Questa sera il Milan sfiderà l’Atalanta di Giampiero Gasperini nel match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A. I rossoneri vorrebbero proseguire il cammino verso il quinto posto, dopo aver conquistato la qualificazione alla prossima Europa League.

È sfida non solo tra Pioli e Gasperini ma anche tra Zlatan Ibrahimovic e Luis Muriel. Il primo è diventato il leader dell’attacco rossonero, con 7 reti in campionato, 1 in Coppa Italia, mentre il colombiano vanta 18 sigilli in campionato, 1 in Champions League.