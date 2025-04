Milan Atalanta, assenza pesantissima per Conceicao: il suo forfait sembra ormai inevitabile. Le ultimissime sui rossoneri

Allo stadio San Siro andrà in scena la sfida valevole per la 33ª giornata di Serie A tra il Milan e l‘Atalanta. La sensazione è che, a questa sfida cruciale per la lotta per un posto in Europa, non ci prenderà parte Mike Maignan.

Il portiere francese, nella giornata di ieri, ha svolto degli esami. La sensazione è che non sarà a disposizione.