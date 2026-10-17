Milan, tra tegole e buone notizie verso l’Atalanta: Chukwueze c’è, ma sono tre gli indisponibili per Amorim

Il Milan di Ruben Amorim si ritrova a Milanello per la rifinitura lampo in vista del big match di San Siro contro la Dea guidata da Maurizio Sarri

Il percorso di avvicinamento del Milan alla delicata sfida di campionato contro l’Atalanta, in programma domani alle ore 18:00 a San Siro, ha richiesto un lavoro di gestione atletica particolarmente accurato. I rossoneri sono infatti rientrati in Italia solo nella mattinata di venerdì, reduci dalla fortunata trasferta europea in Austria contro il Salisburgo. Per smaltire le fatiche del viaggio e del match, lo staff tecnico guidato da Ruben Amorim ha concesso un pomeriggio di riposo alla squadra, ritrovandosi poi direttamente questa mattina al centro sportivo di Milanello per l’unica vera seduta di rifinitura.

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Chukwueze recuperato: allarme rientrato per il nigeriano

La notizia migliore per il tecnico portoghese arriva dal fronte infermeria. Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, Samuel Chukwueze sarà regolarmente a piena disposizione per la gara contro i bergamaschi. L’esterno offensivo era partito regolarmente per Salisburgo, rimanendo però seduto in panchina per l’intero arco della sfida a scopo precauzionale a causa di un leggero affaticamento muscolare accusato nei giorni precedenti. Gli accertamenti e le sensazioni positive delle ultime ore hanno definitivamente spento ogni dubbio: l’allarme è rientrato e il giocatore è pronto a scendere in campo.

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La situazione dell’infermeria: sono tre gli assenti

Se il recupero di Chukwueze sorride ad Amorim, il tecnico dovrà comunque fare i conti con tre defezioni importanti nel gruppo rossonero. Le scelte per la sfida contro la formazione di Sarri saranno limitate dall’assenza di:

Alexis Saelemaekers

Matteo Gabbia

Pietro Terracciano

Nonostante i tempi stretti di preparazione e le energie spese in Europa League, il gruppo è pronto a stringere i denti per affrontare un test fondamentale per le ambizioni di vertice in campionato.