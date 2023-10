Milan, ricordi Arda Guler? Ancelotti esalta così l’ex obiettivo di mercato rossonero: le sue dichiarazioni

Nei mesi passati era stato oggetto del desiderio del Milan, prima che il Real Madrid lo strappasse con decisione alla concorrenza. Ora Arda Guler è pronto per scendere in campo con la maglia dei Blancos.

Carlo Ancelotti ne ha parlato così: «Adesso è in gran forma, ha ancora bisogno di un po’ di tempo, forse 10 giorni. Voleva iniziare in modo diverso ma è molto giovane. Ha tutto il tempo del mondo per fare bene qui: sarà pronto presto e dimostrerà il suo enorme talento»