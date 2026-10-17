Milan, niente conferenze della vigilia per Amorim: il tecnico salta l’Atalanta e l’Udinese. Ecco il motivo

La decisione dell’allenatore portoghese è legata unicamente al calendario fittissimo tra campionato ed Europa League

Solitamente la giornata che precede il match di campionato vede come momento centrale la conferenza stampa della vigilia di Ruben Amorim, diventato un appuntamento fisso e sempre ricco di spunti per via della sua propensione ad approfondire ogni tema tattico e d’attualità. Oggi però, alla vigilia della sfida di San Siro contro l’Atalanta valida per la settima giornata di Serie A, il tecnico rossonero non parlerà in conferenza. E la stessa scelta verrà confermata anche sabato prossimo, prima della trasferta contro l’Udinese.

I motivi della scelta: un calendario senza respiro

Dietro le due assenze non c’è alcun caso o segreto, ma soltanto una pianificazione calcolata e stabilita da tempo in accordo con la società, dettata dai ritmi serrati degli impegni ravvicinati.

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Amorim ha infatti già tenuto una conferenza stampa solo due giorni fa, giovedì sera, direttamente dalla sala stampa di Salisburgo al termine della gara europea. Lo stesso schema si ripeterà la prossima settimana, quando l’allenatore analizzerà i temi della squadra a Bournemouth dopo la terza giornata di Europa League contro le Cherries, in programma il 22 ottobre.

Meno parole, più campo: le analisi spostate nel post-partita

Considerata la vicinanza temporale tra gli appuntamenti con i media europei e le gare di campionato, il mister ha preferito ottimizzare i tempi di lavoro a Milanello, rinunciando ai classici appuntamenti della vigilia.

L’allenatore portoghese confida infatti nel fatto che avrà comunque ampio modo di offrire il suo punto di vista e rispondere ai giornalisti nei post-partita sia al termine della sfida contro la formazione di Sarri sia dopo la gara della Dacia Arena contro i friulani.