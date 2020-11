Milan, Ambrosini è tornato a Milanello per intervistare Ibrahimovic

Ambrosini è tornato a Milanello per effettuare un’intervista a Ibrahimovic, suo ex compagno di squadra ed ex avversario

Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan, oggi ha fatto visita a Milanello per intervistare Zlatan Ibrahimovic. Ambrosini, ora commentatore tecnico delle partite per Sky, ha raggiunto il centro sportivo che per tanti anni è stata “casa sua”, assieme ai giornalisti Alessandro Alciato e Marco Cattaneo.

Lo stesso Ambrosini ha dedicato un post e delle storie su Instagram al pomeriggio passato a Milanello.