Milan, altri due rinnovi: ecco l’obiettivo dei rossoneri entro fine anno

Il Milan passa al contrattacco con tutti dopo aver subito i due addii a zero di Calhanoglu, Donnarumma e forse Kessié. In vista due rinnovi

Dopo Saelemaekers, Kjaer e adesso praticamente Rafael Leao, il Milan si prepara a chiudere altri due rinnovi di contratto. Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, i rossoneri stanno cercando di chiudere una serie di rinnovi entro la fine del 2021.

I due giocatori in questione sono Theo Hernandez e Ismael Bennacer. Le cifre non sono ancora uscite, ma è molto probabile che ci sarà almeno un raddoppio dell’ingaggio per i due, che rappresentano una parte di spina dorsale di questo nuovo Milan.