Milan, Albertini: «Rispetto ad Inter e Napoli? Consapevolezza e maturità». Le parole dell’ex centrocampista rossonero

Demetrio Albertini ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Le parole dell’ex centrocampista rossonero sul momento del Milan.

COS’HA IN PIÙ IL MILAN RISPETTO AD INTER E NAPOLI – «Una consapevolezza, una maturità, che prima non c’era. Guardate il modo in cui hanno risposto a situazioni delicate come gli errori arbitrali nella partite con Spezia e Udinese. Una squadra non pronta, magari, si lascia travolgere dall’umore della tifoseria, Stefano Pioli e i suoi invece no: hanno rialzato la testa e sono ripartiti. Sono stati bravissimi a gestire l’ambiente.»

L’INTERVISTA INTEGRALE