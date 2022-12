Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Le sue parole

CAMPIONATO – «Ne inizierà uno tutto nuovo. La pausa potrebbe anche aver spezzato il ritmo a chi andava a tutta, come il Napoli, e il Milan potrà approfittarne, staremo a vedere. Quel che è certo è che i primi turni di gennaio conteranno tantissimo: se perdi terreno alla ripresa non hai più tempo per recuperare. Immaginate un’altra falsa partenza della Juve: sarebbe fuori dai giochi».

RITORNO IN CAMPO – «Occorrerà unire più velocità, quella di chi ha giocato il Mondiale, quella di chi non c’era e quella di chi è rimasto fuori per infortunio, e fondere due andamenti: il primo ha definito la classifica attuale, il prossimo sarà un’altra storia, un’incognita che indirizzerà la lotta scudetto.»

RECUPERI DI MAIGNAN, IBRA, SAELEMAEKERS E CALABRIA – «Un plus che aggiungerà valore, una piccola svolta per la ripresa. Il recupero di Maignan è fondamentale».

GIOCATORI AL MONDIALE – «Un torneo di questa portata incide soprattutto sulla testa di un giocatore, le gambe vengono dopo. Prendete Giroud: gli attaccanti vivono di sentimento, il Milan lo ha fatto arrivare al top per la Francia e il Mondiale potrà fare la stessa cosa nei prossimi mesi. Voi preferireste ritrovare un 36enne stanco ma che la butta sempre dentro o un giova- ne che corre ma non segna?»

IBRAHIMOVIC – «Diamogli il tempo di ricostruire la fiducia con il gol. Poi si sa, a uno come lui basta anche una sola palla buona».

ANALOGIE CON LO SCUDETTO DELL’ANNO SCORSO – «Ma al Milan allora nessuno chiedeva di vincere, oggi lottare per il titolo è un dovere. Pioli dovrà essere bravo a fornire gli stimoli giusti: vedersi a -8 dal Napoli può togliere fame a un gruppo che ha già vinto».

MERCATO – «Con giocatori come Ziyech e Aouar si prova ad anticipare le mosse dell’estate, è una strategia intelligente. E se chi arriva si inserirà rapidamente...».

IN COSA VORREBBE DIVERSO IL MILAN NEL 2023 – «Mi piacerebbe rivederlo più continuo nel gioco durante la stessa partita: un Milan sempre dentro ai match ha le carte in regola per il bis scudetto».