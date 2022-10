Milan, faticano i nuovi: Adli, Thiaw e Vranckx sono oggetti misteriosi. Pioli non li ha ancora inseriti nelle rotazioni

Se c’è una possibile spina nel fianco attuale del Milan, questa è rappresentata dal mercato estivo. Non tanto per quello che (non) sta offrendo Charles De Ketelaere – e con lui Sergino Dest – quanto, piuttosto, per come si abbiano notizie rarefatte di altri giocatori che si sono presentati per la prima volta a Milanello.

Il caso forse più clamoroso è quello di Yacine Adli, ma anche Vranckx e Thiaw per ora sembrano fuori dai radar di Pioli. Lo scrive Tuttosport.