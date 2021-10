Milan a Oporto per continuare a sognare gli ottavi, le ultime

Il Milan sfida il Porto in terra lusitana, fondamentali i tre punti per continuare a coltivare il sogno Champions League, i dettagli

Domani sera il Milan sfida il Porto nel match valido per la terza giornata di Champions League. I rossoneri sono obbligati a vincere per proseguire il cammino verso gli ottavi.

Come arrivano le due squadre

Il team di Stefano Pioli arriva con il morale alto dopo la grande rimonta contro l’Hellas Verona da 0-2 a 3-2. Il club lusitano milita attualmente al secondo posto in classifica frutto di 6 vittorie e due pareggi dopo 8 gare.

Contro l’Hellas oltre alla qualità tecnica dei singoli è bastato essere più cinici e aggressivi ma contro i biancoblu servirà molto di più: concentrazione per 90 minuti e pressing offensivo sin dalle prime battute non concedendo il palleggio agli avversari (il Liverpool fa da esempio).

La formazione e tattica si gioco

Stefano Pioli potrà contare su un quasi recuperato Zlatan Ibrahimovic, che avrà ottime chance di subentrare nella ripresa, oltre a Giroud (tornato al gol), alla qualità di Tonali e Bennacer, che dovranno fare da diga alla fase di transizione portoghese (vista la squalifica di Kessie), ad un energico Krunic e che si giocherà una maglia da titolare con Daniel Maldini. Il Diavolo deve fare la partita e provare a portarsi già in vantaggio nel primo tempo, in modo tale da adottare la contromossa nei secondi 45 minuti (fluidità nei passaggi e contropiede qualora il Porto decidesse di uscire allo scoperto).

Pioli l’ha definita «decisiva» – vero perché in caso di pareggio o sconfitta gli ottavi non si potranno vedere nemmeno con un binocolo. Insomma il Milan è pronto per scrivere nuove pagine di Champions. Domani una sfida da dentro o fuori, Leao suona la carica: «Sarà una finale, vogliamo solo vincere».