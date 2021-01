Milan, a Bologna la vittoria “scaccia crisi”. Ora occhi ad Inter-Benevento

Milan che torna a vincere dopo i passi falsi contro Atalanta e Inter. A Bologna decidono Rebic e Kessié, ora occhio a Inter-Benevento

Il Milan s’impone al termine di una gara sofferta sul campo del Bologna: al Dall’Ara finisce 2-1 per i rossoneri. Successo firmato da Ante Rebic e Kessié ma confezionato dall’ottima prestazione di Rafael Leao, dell’infaticabile Kessié e del nuovo acquisto Tomori.

Milan in controllo della gara fino al minuto 80′ quando un’uscita difettosa di Theo Hernandez consente a Poli di ritrovarsi la palla del classico gol dell’ex. Da lì in poi tanta sofferenza e un super Donnarumma permettono ai rossoneri di trovare la vittoria “scaccia crisi” e mantenersi al primo posto in classifica. Il rientro in campo di Bennacer e la buna prova di Mandzukic, subentrato nei minuti finali, lasciano a Pioli ancora più vibrazioni positive in attesa di vedere Inter-Benevento.