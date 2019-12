Milan, 21 punti in classifica in 17 partite: mai così male dai tempi di Allegri

Il Milan chiude il 2019 di Serie A a quota 21 punti in classifica, la metà esatta rispetto ai 42 totalizzati dai cugini dell’Inter

Il 5-0 subito contro l’Atalanta a Bergamo a concluso in bellezza il 2019 rossonero. Il Milan in questa prima metà di Serie A ha totalizzato solamente 21 punti in 17 partite. Non si faceva così male dalla stagione 2013/14 quando vennero raccolti solo 19 punti. In quella stagione, Allegri venne esonerato a gennaio e sostituito da Seedorf.

Come se non bastasse, il Milan questa stagione è stato doppiato per punti dai cugini dell’Inter, che sono primi in classifica a quota 42. Come scrive la Gazzetta dello Sport, nell’era dei tre punti non è mai successo che ci fosse uno scarto così ampio in questo periodo della stagione.