Mihajlovic: «Milan? Anche noi stiamo bene, non abbiamo nulla da perdere»

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan. Queste le sue parole:

«Quale sarà la zona di campo con i duelli decisivi? Tutte posso essere decisive. È una partita per la quale abbiamo poco tempo per la preparazione ma come noi anche loro. Noi sappiamo quello che dobbiamo fare, andiamo lì per fare la nostra partita. I rossoneri stanno bene ma anche noi stiamo bene. Non abbiamo nulla da perdere».