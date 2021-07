Middelfart, nasce un centro per giovani in difficoltà. Bel gesto di Eriksen

Gran gesto di solidarietà da parte di Eriksen, che ha donato una grossa somma al nuovo centro per giovani a Middelfart

Costruire un centro per giovani con disabilità fisiche e mentali. È l’idea di un gruppo di genitori di Middelfart e avranno dalla loro parte anche un grande personaggio come Christian Eriksen. Stando a quanto riportano in Danimarca, il centrocampista nerazzurro, nato proprio a Middelfart, avrebbe donato una grossa cifra per contribuire alla formazione di questo centro.

Il progetto dal titolo provvisorio “La bella vita“, è portato avanti da Pia Becker che a proposito della donazione del giocatore, ha aggiunto: “Significa molto. È un amico della gente e non dimentica i suoi amici. Sono assolutamente sicura che verrà a vedere quando potrà e avrà tempo. È un processo lento, anche noi siamo stati colpiti dal coronavirus, quindi tutto è stato rallentato. Credo che tutto potrà partire nel 2022“.