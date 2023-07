Messias Milan, il Torino ha già un piano tattico su dove schierarlo: ecco quale

Junior Messias è tra i giocatori in uscita dal Milan: sulle sue tracce il Torino che pare fare sul serio. L’idea tattica di Juric

Le strade tra Junior Messias e il Milan potrebbero presto separarsi. Sul calciatore c’è il forte interesse del Torino, intenzionato ad investire una cifra attorno ai 3-4 milioni di euro.

Come riporta Tuttosport, l’operazione ha già ricevuto il benestare dell’allenatore granata Ivan Juric, che ha in mente il piano tattico per l’attacco della sua squadra per il prossimo anno: con il brasiliano a destra e Vlasic a sinistra.