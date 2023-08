Messias Genoa: il comunicato UFFICIALE sul colpo dal Milan

Dopo il comunicato ufficiale del Milan arriva anche quello del Genoa. Junior Messias è un nuovo giocatore del club rossoblù

Attraverso un comunicato ufficiale, anche il Genoa ha reso noto l’arrivo di Junior Messias dal Milan.

COMUNICATO – «Walter Junior Messias è un nuovo giocatore del Genoa. Il calciatore brasiliano, nato a Belo Horizonte il 13/05/1991, arriva dall’AC Milan in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Vanta 87 presenze con 19 reti in Serie A Tim e 11 presenze con 2 reti in UEFA Champions League. Benvenuto!».