Mertens avverte: «Contro il Milan mandato un messaggio importante»

Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a margine della presentazione del calendario degli azzurri.

MILAN – «Abbiamo mandato un messaggio importante ma dobbiamo dimenticarla il più in fretta possibile perchè mercoledì ci aspetta una partita importantissima».

SPALLETTI E PETAGNA – «Anche i giocatori che hanno giocato meno hanno fatto benissimo e sappiamo la qualità del gruppo. Petagna è un giocatore importantissimo perchè ci aiuta tanto. L’abbiamo visto ieri, ma non solo lui. Ci sono giocatori che giocano poco che poi entrano e fanno benissimo. E’ una cosa che sembra facile ma non lo è perchè se non hai ritmo non riesci. E’ un lavoro dello staff e del mister perchè ci mettono nelle migliori condizioni e fanno un grande lavoro».

BARCELLONA – «Il livello dell’Europa League si è alzato, è una bella cosa giocare partite importanti».