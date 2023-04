Mercato Milan: un obiettivo declina l’interesse dei rossoneri. Ecco le parole di Victor Boniface e l’interessamento di diversi club

Victor Boniface, obiettivo di mercato del Milan, ha parlato ai microfoni di HLN in merito agli interessamenti di diversi club per lui e ha, in un certo senso, declinato l’interesse dei rossoneri:

«Se viene la Premier League, non potrei dire di no. Ma se posso scegliere preferirei giocare in Spagna o Francia»