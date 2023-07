Mercato Milan, adesso è tutto confermato: già programmate le prossime uscite. In due con le valigie in mano

Dopo aver messo a segno ben otto colpi in entrata (in attesa delle visite mediche e della firma Musah è già da considerarsi tra questi), per il Milan adesso è tempo delle cessioni.

Il club rossonero avrebbe già programmato le due prossime uscite: si tratta di Ballo-Touré e Adli, giunti al capolinea della loro avventura milanese. A riportarlo è il Corriere dello Sport.