Zirkzee Milan: l’attaccante del Bologna è il primo obiettivo di mercato. Il piano del club rossonero per l’olandese. I dettagli

Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini a TMW, Joshua Zirkzee è il primo grande obiettivo del mercato Milan.

L’attaccante olandese ha il vantaggio di giocare in Serie A ed è cresciuto tantissimo negli ultimi mesi diventando il riferimento offensivo del Bologna. La valutazione è già molto alta ma le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti. Inoltre, La società rossoblù è consapevole che non sarà facile trattenerlo. Dal punto di vista economico c’è da considerare poi che quando il Bologna lo ha preso dal Bayern Monaco ha lasciato il 40 per cento sulla futura rivendita alla società tedesca. Il Milan lo ritiene un profilo ideale per costruire la squadra del futuro.