Mercato Milan, occasione d’oro in estate per l’attaccante del futuro: il possibile colpo rossonero. Le ULTIME sul futuro di Jonathan David

Secondo quanto riportato da TMW, Jonathan David è uno dei giocatori più interessanti sul mercato e il Milan, che lo segue da diversi anni, avrà nella prossima finestra di mercato la possibilità di sferrare un’attacco più concreto.

Infatti, lo scenario in estate cambierà e David è certo di lasciare il Lille. L’attaccante è in scadenza di contratto e il club francese non può permettersi di perdere il giocatore a zero nel 2025. Cifra che scenderà drasticamente, almeno della metà.