Adeyemi Milan, l’approdo in Serie A si ALLONTANA! Il tedeschi fanno MURO, la POSIZIONE dell’attaccante sul suo futuro. Ecco i dettagli

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Adeyemi, oggetto di desiderio del Milan, avrebbe trovato un intesa di massima con la Juventus per il trasferimento in bianconero.

C’è però un problema che allontana l’approdo dell’attaccante tedesco in Serie A, ovvero la valutazione del Borussia Dortmund. Infatti, il club tedesco non intende fare sconti rispetto alla cifra di 40-50 milioni di euro richiesti per la cessione dell’esterno.