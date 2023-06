Milan Thuram: sfida con il PSG, alzata la posta in palio! Le ULTIME

Milan Thuram: sfida con il PSG, che alza la posta in palio! Le ULTIME. È una lotta a chi offre di più sull’ingaggio

In pole position per l’attacco del Milan c’è Marcus Thuram, in uscita a zero da in uscita a zero dal Borussia Monchengladbach.

Come riporta Repubblica, il club ha presentato al francese un’offerta con un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione. Il PSG ha alzato la posta, mettendo sul tavolo un’offerta di 7 milioni.