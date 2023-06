Milan Thuram: lotta con il PSG, il club ha deciso! Cosa succede. Si parla di ingaggio e i rossoneri non vogliono superare la soglia imposta

La battaglia tra Psg e Milan continua per Marcus Thuram. Il figlio d’arte prenderà una decisione sul suo futuro a breve, ma le proposte economiche sono chiare e diverse.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il club francese offre un ingaggio vicino ai 7 milioni. Il Milan, invece, arriva a 5 milioni per scelta societaria: non concederà ingaggi superiori a quelli offerti a Rafael Leao.