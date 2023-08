Thiaw Milan: il difensore alla corte di Ancelotti? Cosa succede! Il Real Madrid è alla ricerca di un centrale dopo lo stop di Militao

Al Real Madrid non esiste la buona sorte. Dopo gli stop di Courtois e Guler, anche Eder Miliato si ferma: rottura del crociato per lui. Per questo motivo, la squadra di Ancelotti sarebbe alla ricerca di un sostituto. Un nome che potrebbe essere nel Milan.

Secondo quanto scrive El Debate, media spagnolo, il difensore rossonero Malick Thiaw è stato offerto dal suo agente al Real Madrid. La valutazione è bassa per le casse del club spagnolo.